Tragedia in Valle Gesso, trovato morto escursionista disperso

Il corpo senza vita dell'escursionista disperso in Valle Gesso è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in un canalone alla base della Rocca della Paur, da cui è presumibilmente precipitato.

L'uomo, 69enne di Fossano, non era rientrato a casa dall'escursione che aveva effettuato sabato. Nella giornata di ieri la sua automobile è stata ritrovata alle Terme di Valdieri ma la prima giornata di ricerche non aveva dato esito. Questa mattina all'alba sono riprese le operazioni che hanno coinvolto 25 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri.

Sull'elicottero sono stati imbarcati i tecnici del Soccorso Alpino per il trasporto in quota e per la perlustrazione dei versanti di cui hanno una conoscenza molto approfondita. La salma è stata individuata durante un sorvolo e consegnata ai Carabinieri.