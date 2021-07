Saranno da chiarire le cause dello scontro frontale avvenuto poco prima delle 20 di oggi, 5 luglio in via Biella, a Pray. A rimanere coinvolte nel sinistro due autovetture che, a causa dell’impatto, hanno riportato seri danni alla carrozzeria.

Tre persone sono state soccorse e trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e gli agenti della Polizia Stradale di Biella per i rilievi del caso.