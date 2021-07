Tamponamento tra due auto in Piazza Adua (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Traffico rallentato alla rotonda di piazza Adua, a Biella, per un tamponamento avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, 5 luglio. Rimaste coinvolte due autovetture all'imbocco di via Candelo per cause ancora da accertare.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, insieme alla Polizia locale, per gli accertamenti di rito ma sembra che nessuno dei due conducenti sia stato trasportato in ospedale. Sono in corso i rilievi del caso da parte degli agenti.