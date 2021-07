Raffaella Carrà è morta, lutto nel Biellese: si esibì nel 1972 al Ferragosto Andornese

Era una delle icone più importanti della musica e dello star system nazionale. Definita la regina della televisione italiana, per molti Raffaella Carrà era un mito intramontabile. La notizia della sua morte a 78 anni ha gettato nel dolore l'intera nazione, compreso il territorio biellese.

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, Raffaella Maria Roberta Pelloni muove i primi passi nei palinsesti televisivi fin dalla fine degli anni '60: showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice e autrice, Raffaella Carrà era un'artista a tutto tondo. Tanti i biellesi che la ricordano con affetto: l'8 agosto 1972 raggiunse, infatti, il Biellese per esibirsi al Ferragosto Andornese, con il suo corpo di ballo che comprendeva anche il giovanissimo Enzo Paolo Turchi. Le foto allegate, realizzate dal fotografo Sergio Fighera, sono state selezionate per la mostra “La musica italiana è passata di qui”, allestita al Museo del Territorio Biellese, in programma fino al prossimo 12 settembre.