Pray piange la morte di Mauro Mazzia, aveva fondato lo Juventus Club Valsessera

Lutto a Pray per la morte di Mauro Mazzia (foto dalla pagina Facebook dello Juventus Club Valsessera)

La comunità di Pray è in lutto per la morte di Mauro Mazzia, scomparso nei giorni scorsi all'età di 89 anni. Molto conosciuto in tutta la Valsessera, era un appassionato di calcio e apprezzato tifoso juventino: 50 anni fa, infatti, aveva fondato insieme ad altri supporters bianconeri lo Juventus Club Valsessera, vero punto di riferimento della zona.

Sulla pagina Facebook del club è apparso il seguente post di ricordo: “È anche grazie a te se esistiamo, sei stato fra i primi fondatori e consiglieri, hai sempre partecipato con allegria alla vita del club e portavi tanta serenità. Questa maledetta pandemia ci ha impedito di vederti ancora una volta, ma siamo sempre con te e tu sarai sempre con noi. Buon viaggio Mauro, un abbraccio grande ad Annamaria ed a tutta la tua famiglia....mi raccomando, non fate tanto baccano tu ed il nostro presidente quando tiferete di nuovo insieme”. L'ultimo struggente saluto si è tenuto venerdì pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Pray,