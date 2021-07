Muore a 52 anni, grande dolore a Pray

Pray in lutto per la morte di Daniela Perino (foto di repertorio)

Grande commozione questa mattina per l'ultimo saluto a Daniela Perino, scomparsa a soli 52 anni a causa di un brutto male. Impiegata stimata e apprezzata, era molto conosciuta a Pray e in tutto la Valsessera per il suo animo gentile. Molti si sono stretti al dolore del marito Robi nella chiesa parrocchiale di Flecchia dove si sono celebrate le esequie funebri.