Miagliano in lacrime per la morte di Giuseppe Vinetti, anima storica di Pro Loco e oratorio

Miagliano in lacrime per la morte di Giuseppe Vinetti (foto dalla pagina Facebook di Eventi Miagliano)

“Sarai sempre la nostra luce”. Con queste parole la comunità di Miagliano ricorda la figura di Giuseppe Vinetti, anima storica della Pro Loco e dell'oratorio, scomparso ieri pomeriggio all'età di 77 anni.

Molto conosciuto in paese per il suo attivismo, era uno dei pilastri più importanti del paese ed era lo zio dell'attuale vicesindaco Mauro Vinetti. “Era la persona più disponibile del mondo, sempre pronto a mettersi in gioco e a lanciare nuove idee e iniziative – confida il presidente Denjs Grosso – La sua perdita ci ha toccato profondamente e ci uniamo al dolore della famiglia”.

Anche il sindaco Alessandro Mognaz ha voluto condividere sui social il suo ricordo: “Sempre presente il Ciusëp. Sapeva tutto e sapeva di tutti il Ciusëp e di tutto e di tutti aveva la sua visione maledettamente semplice, maledettamente critica, semplicemente unica. Già perché il Ciusëp la visione l’ha sempre avuta e anche se non è mai stato capace di spiegarla a noi, “i giovani”, l’abbiamo capita fin troppo bene. Comunità, essere presenti, tener vivo il paese, essere presenti, tramandare feste e usanze ... essere presenti, programmare in anticipo, essere presenti ... be ai nostri tempi mica “roba” da poco. Ciusëp non sei mai stato un leader, né guida, né maestro e non avresti potuto essere neanche lontanamente tutto ciò, perché tu sei stato l’esempio, quello da cui prendere spunto, quello che nessuno di noi “i giovani” è ancora stato in grado di replicare”.

Lascia nel dolore la moglie Ilva, il figlio Rossano e i parenti tutti. La corona si terrà questa sera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Miagliano. Sempre qui, avranno luogo i funerali domani alle 15. La salma verrà tumulata al cimitero di Miagliano.