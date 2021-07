Incidente sulla linea ferroviaria Biella-Santhià, operaio trasportato all'ospedale in codice giallo

Incidente sul lavoro questa mattina sul tratto della linea ferroviaria Biella-Santhià. Secondo le prime ricostruzioni un operaio sarebbe caduto dentro un tombino al cantiere che sta predisponendo l'elettrificazione della linea, in prossimità dell'ex casello 11 a Vigellio, nel territorio di Salussola.

Sul posto si è portato velocemente i sanitari del 118 che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri di Salussola per gli accertamenti di rito.