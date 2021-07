Grandine sul Biellese, danni alla cascina dell'Anffas Biellese: “Quasi tutto distrutto, c'è tristezza”

“La violenta grandinata della scorsa settimana ha distrutto gran parte delle nostre produzioni agricole. Quando abbiamo constatato i danni, dopo mesi di lavoro, avevamo gli occhi lucidi e tanta amarezza… La forza della natura sa essere davvero devastante. Ma noi sapremo reagire, a piccoli passi ci rialzeremo e ricominceremo a seminare e a piantare”. Così Chiara Mo racconta i danni subiti dalla cascina agricola dell’Anffas Biellese, a Salussola, dove lavora come referente del progetto che riguarda le produzioni agricole.

“Quanto accaduto è un vero peccato, perché alcune produzioni che sono state distrutte non sono più recuperabili. E penso ai fagioli, ai fagiolini, alle zucche, alle patate e altro ancora - aggiunge -. I ragazzi avevano dedicato mesi di lavoro e d'impegno, andati perduti in una notte di maltempo. Dal punto di vista economico il danno, per fortuna, non è rilevante, ma sul piano psicologico è un brutto momento. Erano finalmente arrivati i giorni in cui avremmo venduto quanto prodotto con cura e amore. E si tratta di situazioni davvero belle. Perché i ragazzi vedono il loro lavoro riconosciuto, apprezzato e soprattutto premiato. Bar, rifugi e ristoranti che comprano le nostre produzioni ci aiutano tantissimo proprio da questo punto di vista. Per i ragazzi è sempre una gita e una festa andare in giro per il Biellese a consegnare insalata, piante e altre produzioni realizzate con le loro mani. Ora, invece, è quasi tutto distrutto”.

“Un vero peccato. Ci sapremo rialzare, però. La voglia di fare dei ragazzi è inesauribile e contagiosa” conclude Chiara Mo.