52enne trovato senza vita in casa dai familiari (foto di repertorio)

Dramma nella giornata di ieri a Curino. Un uomo originario del Milanese di circa 52 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo alloggio: a fare la macabra scoperta i familiari che si trovavano con lui in casa.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri di Masserano e il medico legale che ne hanno constatato la morte per cause naturali. Dalle prime informazioni, sembra che l'uomo si trovasse in vacanza con la sua famiglia nella sua seconda abitazione.