Biella, traffico in tilt per un tir in panne alla rotonda di via Matteotti

Tir in panne nel centro di Biella (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Traffico in tilt nel centro di Biella per un tir in panne alla rotonda di via Matteotti. Il fatto si è verificato poco dopo le 18.30 di oggi, 5 luglio. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto ma sembra che il mezzo pesante abbia avuto un guasto tecnico fermandosi in mezzo alla rotonda.

In breve tempo, si sono formate lunghe code in uno dei nodi più importanti della città. A portarsi sul posto auto della Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale per la gestione della viabilità, con deviazioni nelle vie limitrofe. Presente anche il personale del soccorso stradale che ha provveduto a recuperare il camion sotto lo sguardo attento di molti cittadini.