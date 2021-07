A fuoco il frigo, pensionata coraggiosa spegne le fiamme con secchiate d'acqua (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Stava dormendo nella stanza accanto quando all'improvviso ha sentito un forte odore di fumo provenire dalla cucina dove aveva preso fuoco il motorino del frigorifero. Di fronte a quella scena, non si è persa d'animo e ha spento le fiamme con alcune secchiate d'acqua evitando il peggio.

Questa la ricostruzione, dalle prime informazioni, di ciò che è accaduto intorno alle 14.30 di oggi, 5 luglio, all'interno di un appartamento di Quaregna Cerreto: protagonista una donna di circa 70 anni, il cui intervento coraggioso e immediato ha permesso che la situazione non degenerasse. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata mentre il personale del 118 ha trasportato la donna all'ospedale di Ponderano per effettuare alcuni controlli.