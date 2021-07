Laboratori, corsi e passeggiate: al Comprensivo di Andorno la scuola è d'estate

Quest'anno, su indicazioni ministeriali, la scuola non ha chiuso i battenti l'11 giugno... non per tutti. Il progetto scuola estate dell'Istituto Comprensivo di Andorno Micca ha offerto per il mese appena trascorso delle alternative accattivanti: gli allievi delle scuole medie che lo desideravano hanno potuto frequentare un corso di scacchi che ha stimolato le loro capacità logiche utilizzando fantasia e creatività ed imparando ad esercitare anche la pazienza e l'autocontrollo; in alternativa "Info e sport" insegnava loro ad utilizzare delle app di Google avvalendosi di dati e grafici.

Nelle primarie di Pralungo, Tollegno e Tavigliano i bambini hanno partecipato a laboratori artistico-naturalistici e creativi dove il rispetto per l'ambiente è passato attraverso il riciclo e il riuso o le passeggiate e le escursioni. L'espressione corporea e l'uso della lingua inglese si sono concretizzate nello spettacolo "Murder at the park" e anche la matematica è stata affrontata con un approccio ludico che ha stimolato la ricerca di strategie e ragionamenti.

Il numero di allievi che ha scelto di trascorrere il mese di giugno a scuola in modo alternativo ha evidenziato il successo della proposta sperimentale che aveva come scopo, dopo un anno complesso, quello di restituire spazi e tempi di relazione e riannodare relazioni in un ambiente scolastico diverso rispetto al contesto tradizionale.