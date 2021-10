Grande interesse per i Valit al Frejus, promossa a pieni voti la mostra della Valle Cervo FOTO

Casa Museo Alta Valle del Cervo, Museo Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo e Centro di Documentazione Alta Valle del Cervo - La Bursch. Gli attivissimi componenti dei tre enti organizzatori delle Mostre 1871/2021 i Valit al Frejus disseminate in tre punti dell'Alta Valle del Cervo, durante l'inaugurazione che ha occupato il pomeriggio di sabato 3 luglio, hanno con piacere riscontrato l'interesse del pubblico sull'argomento del 150' anniversario dell'apertura del Traforo del Frejus.

E' forte il legame tra la gente della Vallata e la grande opera internazionale, dovuto sia alla presenza di tanti compaesani costituenti manodopera qualificata ed in posizione di responsabilità all'interno del cantiere che l'importante eredità costituita dalla Società Operai di Mutuo Soccorso giunta in Valle grazie alla intraprendenza di quegli stessi compaesani lavoratori a Bardonecchia. A Campiglia Cervo alle 15 si è svolta la cerimonia d'inaugurazione proprio davanti alla sede della S.O.M.S. che ospita l'omonimo museo, si sono alternati al microfono il sindaco Maurizio Piatti, il presidente della Fondazione San Giovanni d'Andorno Pier Luigi Touscoz e la direttrice della Casa Museo Alta Valle del Cervo Alessandra Montanera per dare il benvenuto affiancati dalle sempre accoglienti Valëtte an Ĝipoun.

Gli ospiti hanno potuto apprezzare, nell'adiacente sala consiliare, la prima parte dell'esposizione dal titolo 'una storia per immagini' costituita grazie alle riproduzioni di antiche xilografie e stampe fornite dalla Società Telt - Tunnel Euralpin Lyon Turin-promotore pubblico della Torino-Lione che ben raccontano la storia che ha condotto alla epopea del 1' Traforo delle Alpi. Il folto gruppo si è poi trasferito a Rosazza, alla Casa Museo per apprezzare la seconda parte delle immagini selezionate che raccontano di cantieri e di lavoratori che eseguirono l'imponente ed avveniristica opera, a seguire l'interessante e accattivante conferenza degli storici e collezionisti Albera e Gondolo della Riva, appositamente saliti da Torino, nella sontuosa cornice del locale circolo del tennis.

E poi ancora al Santuario di San Giovanni alle 18 per apprezzare, dalle parole del ricercatore archivista Danilo Craveia, quanto reperito negli archivi locali e di Bardonecchia sulle storie di Biellesi e Valit al lavoro, che costituisce la parte di esposizione dal titolo I Biellesi che fecero l'impresa. L'Accademia delle scienze di Torino patrocinante dell'evento, era ben rappresentata dai soci Biellesi Mario Alberto Chiorino e Mattia Sella che hanno illustrato, il primo il Convegno di studiosi ed accademici scientifici che si terrà a Torino proprio sul 150' anniversario del Traforo del Frejus, il secondo i legami dell'illustre avo Quintino Sella col Traforo i suoi studi ed i vari sopralluoghi durante l'esecuzione dell'opera. L'evento si è concluso nel bel portico della locanda con un gradito rinfresco per ringraziare tutti quelli che hanno preso parte alla preparazione e all'evento.