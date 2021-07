Cerrione, dopo 31 anni va in pensione la maestra Vilma Balegno

Si chiude una delle pagine più importanti della vita didattica di Cerrione. Nei giorni scorsi, è andata in pensione l'insegnante Vilma Balegno, dal 1990 insegnante presso la scuola primaria di Vergnasco. 31 anni di servizio e di dedizione ai bimbi spesi nel comune di Cerrione.

“La maestra Vilma ha iniziato il suo percorso come insegnante di sostegno e poi è diventata titolare di italiano e di informatica – racconta il sindaco Anna Maria Zerbola - Da sempre ha collaborato con i colleghi e con le famiglie per ottenere dagli allievi risultati sempre migliori. Fin dal suo arrivo si è dimostrata molto capace nel gestire i lavori e le presentazioni online. Molti i suoi lavori apprezzati dalla comunità di Cerrione. È di sicuro una docente che non ha sofferto la DAD poiché amante del computer”. Giovedì sera la maestra si è congedata dai colleghi in un momento particolarmente toccante: anche il primo cittadino, nonché ex collega, l'ha ringraziata per l'impegno invitandola ad attivarsi ancora nel tempo libero per la sua comunità.