Street Art Riva Festival: attenzione alle strade chiuse al traffico e alla rimozione forzata

Si avvisano i cittadini che in occasione dell’evento “Street Art Riva Festival 2021”, inserito nel calendario Estate nel cuore di Biella, nei giorni giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio, saranno istituiti alcuni divieti di sosta per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.

In via Belletti Bona, da via Italia fino all’intersezione con piazza 1° Maggio e in via Italia nel tratto compreso tra via Galilei e via Dante Alighieri, il Comune di Biella, con l’ordinanza n. 466 del 02/07/21, istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, e la temporanea sospensione della circolazione dalle 19 alle 24 dei giorni interessati.

Sarà permesso il transito solo ai residenti titolari di posto auto interno e ai mezzi di soccorso di emergenza.