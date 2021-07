Maxischermo in Piazza Duomo, stop alle prenotazioni, posti già esauriti in 12 ore

Sold out le preadesioni per vedere Italia-Spagna in piazza Duomo

A neanche 24 ore dall’annuncio ufficiale, il comune di Biella informa che i posti disponibili, tutti a sedere, per il maxischermo in piazza Duomo (partita di martedì, semifinale Italia-Spagna) sono andati esauriti. In 12 ore si sono registrate 350 adesioni via mail: pertanto, a partire dalle 14 di oggi è perciò bloccata la procedura di prenotazione.

“Ricordiamo che i varchi di accesso all’arena-teatro saranno controllati da steward incaricati, è d’obbligo l’utilizzo della mascherina ed è severamente vietato l’ingresso con recipienti di vetro – spiegano dal Comune - L’apertura dei varchi è prevista dalle ore 20”.