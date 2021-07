Domani il prefetto di Biella in visita nel Biellese orientale

Visita del prefetto di Biella nel Biellese orientale. A darne notizia l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale guidata dal presidente Gian Matteo Passuello: “Domani il prefetto Franca Tancredi verrà accolta in mattinata nella sede operativa dell’Unione Montana, sita in Valdilana, alle 12, dove incontrerà gli amministratori dei comuni aderenti all’Unione e rappresentanze delle forze dell’ordine nella sede del COM 1, sito presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ponzone, a Valdilana, per poi proseguire la giornata in visita al territorio montano di appartenenza dell’Unione”.