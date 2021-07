Anteo, parte il corso di formazione per volontari

La settimana scorsa si è tenuto con successo il primo incontro del corso di formazione gratuito per “Volontari per la Relazione”, organizzato da Anteo Impresa Sociale e da Underground ODV nell’ambito del progetto “Mai Soli” che ha visto la luce nel corso del 2020. Obiettivo dell’iniziativa è potenziare la presenza competente e motivata di Volontari nelle strutture che ospitano persone fragili.

Mariarosa Malavolta, Vicepresidente Anteo, commenta con soddisfazione il riscontro ottenuto: “Esprimo la mia gratitudine alle 20 persone che ieri hanno accolto il nostro invito a trovarsi per apprendere spunti e contenuti utili per vivere l’attività di volontariato come esperienza nutriente, costruttiva e gratificante. L’emergenza sanitaria ha rafforzato ulteriormente il desiderio che Anteo ha sempre sentito di offrire agli Ospiti il supporto e la compagnia speciale che figure non professionali sono in grado di donare, ciascuna mettendo in campo nella relazione, con generosità, le proprie capacità e la propria persona. Numerose sono le attività che possiamo proporre loro, tutte preziose, all’interno delle residenze e sul territorio: un modo per generare valore tangibile.”

Vanessa Romano, Psicologa esperta nel supporto alle persone anziane e ai loro familiari, ha proposto interessanti approfondimenti sul ruolo insostituibile dei volontari nelle RSA, in cui crede da sempre: “Mai come in questo momento storico donare il proprio tempo ha un valore enorme: tempo di fare delle cose insieme, e poco importa in sé che cosa si fa, perché conta che io sono lì per te; tempo per una risata; tempo da dedicare ad un caffè insieme; soprattutto tempo di ascolto senza giudizio, senza pregiudizio.” I prossimi moduli si svolgeranno nel mese di luglio e saranno dedicati al tema della relazione con la persona anziana in sicurezza (a cura di Romina Tallia, Fisioterapista e Direttrice di RSA) e all’attività di animazione (a cura di Sara Leone, Animatrice). A settembre il percorso sarà riproposto anche con specifici interventi dedicati al volontariato in strutture per persone con disabilità e con patologie psichiatriche. Per informazioni, si può contattare sin d’ora la Segreteria Organizzativa: 015/22133; 348/4265539; maisoli@gruppoanteo.it