A Vigliano la differenziata è all'81%: fondo da 180mila euro per ridurre oneri della raccolta rifiuti

La pandemia ha portato con sé l’aumento del disagio economico: la perdita del lavoro e la chiusura prolungata delle attività hanno inciso in modo drammatico su centinaia di cittadini anche nella realtà di Vigliano Biellese. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristina Vazzoler, si è mossa con azioni di supporto dirette e indirette per sostenere le fasce più colpite: rientra in questa direzione l’applicazione di un cospicuo fondo, pari a 180mila euro per ridurre l’impatto degli oneri della raccolta rifiuti.

“Nelle prossime settimane – spiega l’assessore al Bilancio Pier Paolo Fila Robattino - i cittadini riceveranno infatti la bolletta della Tarip, saldo 2020, su cui si è intervenuti in due modi: da una parte, abbattendo in modo equo e trasversale la tariffa per tutti; dall’altra applicando uno sgravio più consistente agli operatori economici, che hanno scontato lunghi periodi di inattività. Anche per il 2021 potremo contare su un importante fondo con cui attenuare l’incidenza dei costi del tributo TARI, che verrà interamente applicato alle attività non domestiche. E’ importante sottolineare che, in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria, malgrado la quantità alcune tipologie di rifiuti sia innegabilmente aumentata, la raccolta differenziata non solo è stata praticata in modo costante, ma, anzi, è aumentata ulteriormente, raggiungendo a Vigliano l’81%. Un risultato davvero importante, per cui ringraziamo il senso civico e la perseveranza dei nostri concittadini.

”Un altro dato positivo da segnalare viene dalla valutazione complessiva sui costi. “Nel 2021 – prosegue Fila Robattino - i dati registrati fanno rilevare una riduzione, pari almeno al 3%, dei costi a carico dell’utenza. Questo deriva da una revisione e razionalizzazione del servizio – con il passaggio da settimanale a quindicinale della raccolta RSU - rapportato all’effettiva minor produzione di rifiuti. Quindi, complessivamente, possiamo beneficiare di una riduzione dei costi di smaltimento: una voce che, negli ultimi anni, registra un aumento notevole.”

“I numeri sono chiari e dimostrano che la strada è giusta – commenta il sindaco Cristina Vazzoler - Certo, quello della raccolta rifiuti è un servizio di grande complessità, la cui gestione comporta ovunque un controllo estremamente attento. Ma occorre proseguire promuovendo in modo sempre più capillare la raccolta differenziata perché è l’unica chiave per ottenere un risparmio e contestualmente operare in termini ecosostenibili. Tornare indietro non porterebbe né vantaggi economici né ambientali. E, soprattutto, dimostrerebbe ben poca lungimiranza politica nei confronti dei cittadini di oggi e di domani”.

Di seguito, i dati che evidenziano la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato e l’aumento di carta e plastica dal 2013 ad oggi.

RSU

2013 -> 1.611.350 Kg

2018 -> 1.469.319 Kg

2019 -> 809.751 Kg

2020 -> 778.376 Kg

% RACCOLTA DIFFERENZIATA

2013 -> 51,19%

2019 -> 77,42%

2020 -> 77,37%

2021 (APRILE)-> 80,92%

PLASTICA

2013 -> 151.070 Kg

2018 -> 174.255 Kg

2019 -> 264.330 Kg

2020 -> 278.400 Kg

CARTA

2013 -> 315.350 Kg

2018 -> 386.710 Kg

2019 -> 400.670 Kg

2020 -> 417.300 Kg