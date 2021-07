Tennistavolo Biella protagonista a Terni, prova strepitosa del giovane Vincenzo Carmona

Si è conclusa, in questo ultimo fine settimana, l’attività agonistica di tennistavolo condizionata, per l’intera annata dall’emergenza Covid. Il ping pong fortunatamente rientra in quel gruppo di attività sportive che garantiscono il distanziamento, per cui il Tennistavolo Biella, annoverando numerosissimi atleti che svolgono attività a carattere nazionale, ha potuto svolgere regolarmente le competizioni e gli allenamenti.

Ovviamente i protocolli sanitari sono stati molto rigorosi per cui l’organizzazione, sia dei campionati a squadre che di quelli individuali, è stata molto laboriosa. Basti pensare che le sole gare individuali, non si sono infatti disputate tutte le gare di doppio, che assegnano i titoli di Campione Nazionale, sono durate ben oltre due mesi. Il sodalizio biellese ha preso parte a queste competizioni con una quindicina di atleti che hanno gareggiato nei campionati di settore e di categoria. I Campionati Italiani Giovanili si sono disputati, come tradizione vuole, a Terni, e sono stati sdoppiati in due tranche. La prima riservata agli Juniores ed Under 21 a fine aprile, e la seconda, con Giovanissimi, Ragazzi ed Allievi, che si è conclusa in questi giorni. Erano sette i giovani della società sportiva locale che si erano a suo tempo qualificati: Mattia Noureldin nei Giovanissimi, Lodovica Motta e Giacomo Forno nei Ragazzi, Tommaso Sorrentino negli Allievi, Francesco Gamba e Simone Cagna negli Juniores e Vincenzo Carmona nell’Under 21.

Le gare che hanno assegnato i titoli di categoria si sono invece disputate, dal 22 maggio al 12 giugno, a Riccione. Ed anche a queste gare erano presenti diversi atleti del tennistavolo Biella. Nella sesta categoria ha gareggiato Giacomo Forno, mentre uno spiacevole incidente stradale occorsogli il giorno prima della partenza, ha impedito a Tommaso Ferraro di prendervi parte. La gara di quinta categoria ha visto la partecipazione di: Fabio Cosseddu, Luca Formagnana, Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino. Al “quarta” hanno gareggiato, David Dabbicco e Francesco Gamba. Alla gara riservata agli atleti di terza categoria ha preso parte Vincenzo Carmona, mentre tra i “seconda” vi era Eugenio Panzera. I risultati sono stati certamente buoni, ma su tutti è da segnalare quello di Vincenzo.

Strepitosa è stata la prestazione del portacolori del sodalizio biellese che, nella gara di terza categoria, inanella una serie incredibile di vittorie e agguanta il podio. Il lotto dei partecipanti era composto da 124 giocatori provenienti da tutta Italia, raggruppati in 31 gironi da quattro atleti cadauno. Che qualcosa di buono potesse arrivare lo si è visto sin dagli incontri del girone iniziale. Due sole partite, assente Maccabiani, bresciano di Montichiari, ed altrettante vittorie. In tre set con il napoletano dell’Auchan Mugnano, Giustiniani, ed in bella contro la testa di serie del girone, Vai, accasato al Villa d’Oro di Modena.

Nel tabellone ad eliminazione diretta il posizionamento di Vincio non era dei migliori, infatti si trovava in rotta di collisione con la testa di serie numero due, il milanese Castracane con oltre 12 mila punti in carniere. Primo ostacolo superato agevolmente in tre set, a soccombere Corti del CUS Bergamo. Nei sedicesimi c’è il trevisano Polionato; partita molto lottata, ma è il biellese che la spunta (8/-8/-12/8/8). Al turno successivo una gradita sorpresa, ad attenderlo non vi è Castracane, ma bensì il romano del King Pong, Levati, che al turno precedente aveva estromesso il più quotato avversario. Match strano, terminato al quinto set, ma con nessun set combattuto, ad aggiudicarselo è ancora Vincenzo (-3/4/7/-5/7). Nei quarti è la volta di Silveri (CUS Camerino), partita durissima che il nostro, ancora una volta, fa sua al quinto e decisivo set (10/10/-3/-11/8).

L’ambitissimo podio è raggiunto e, con esso, anche un inevitabile appagamento. In semifinale c’è lo scontro con la testa di serie numero tre, il milanese Quatraro. Nel primo set, perso a 3, sembrava che Vincenzo avesse ormai tirato i remi in barca, ma poi ha iniziato a giocare, ha vinto il secondo set, non ha sfruttato un set-point nel quarto e quindi ha ceduto con l’onore delle armi. Gara da incorniciare.