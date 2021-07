Quale futuro per Pallacanestro Biella?

Il futuro di Pallacanestro Biella è sempre stato tortuoso soprattutto negli ultimi anni. Budget risicati e roster improntati a una dimensione giovanile non potendo permettersi ingaggi facoltosi; eppure l’entusiasmo della tifoseria e della società costretta a grossi sforzi non è mai mancato.

Se poi a questo aggiungi una pandemia che ha azzerato il rapporto privilegiato con pubblico e in parecchi casi anche di sponsor in tutti gli sport allora diventa difficile realizzare sport ad alti livelli. Un campionato concluso da poco con una meritata e per certi versi inaspettata, per come si era messa la stagione, permanenza nella massima serie e un futuro ancora da scrivere. Il 30 giugno si sa è il termine con cui finiscono i contratti sportivi di solito e quindi è il momento della programmazione. Pallacanestro non ha esercitato la clausola sui contratti dello staff tecnico, lasciando di fatto liberi Squarcina e Niccolai di valutare altre offerte.

Che siano in corso CDA della Società per stabilire il futuro è altrettanto vero, se il futuro del basket biellese sia a tinte rossoblù oppure un opaco grigio non è dato sapere. Quello che è certo che il prossimo 22 luglio è il termine per le iscrizioni al campionato. Una data oltre la quale non si può andare. La Curva Barlera continuerà a tifare con la consueta vigoria. La speranza di tutti i tifosi biellesi e non solo di basket è di tornare al Forum a vedere lo spettacolo della palla a spicchi. Ma nei prossimi 15 giorni si gioca una partita ben più importante.