Grandinata nel vicino Vercellese, sopralluoghi di Chiorino e Delmastro: “Impegno per domande risarcimento danni”

La scorsa settimana, violentissime grandinate hanno colpito il Vercellese, provocando gravi danni all’agricoltura. Tra le località più colpite, c’è Gattinara. Sulle sue colline, si coltiva la celebre docg del vino ma la grandine ha completamente devastato i vigneti, danneggiando pesantemente anche le altre attività agricole, sia ortofrutticole che florovivaistiche.

Tra grappoli distrutti e interi filari persi, i danni subiti rappresentano un vero e proprio disastro economico per il territorio: venerdì scorso l’assessore regionale Elena Chiorino, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti insieme al sindaco di Lozzolo Roberto Sella hanno fatto un sopralluogo tra i filari distrutti dall’evento atmosferico. Presente anche l'onorevole Andrea Delmastro:“Faremo il possibile a tutti i livelli istituzionali per aiutare tutte le aziende agricole, eccellenze del nostro territorio, brutalmente coinvolte da questo disastro. Sarà nostro impegno verificare tutte le strade percorribili all’interno di una normativa farraginosa per indirizzare, nel più breve tempo possibile, le domande di risarcimento per i danni subiti”.