Ddl Zan, a “Piazza libertà” ne parla anche Maurizio Scandurra

A ‘Piazza Libertà’ questa sera domenica 4 Luglio in diretta su ‘Canale Italia 83’ a parlare di DDL Zan c’è anche Maurizio Scandurra, reduce dalle riprese del film ‘Lupo Bianco’ accanto a stelle di prima grandezza quali Sebastiano Somma e Remo Girone nella pellicola prodotta da Antonio Chiaramonte per ‘CinemaSet’ sulla vita straordinaria del benefattore vercellese Carlo Olmo che verrà presentata il prossimo settembre al ‘Festival del Cinema di Venezia’ con il patrocinio di Miur, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune di Vercelli e Santhià.

Il giornalista radiotelevisivo, scrittore e saggista cattolico approfondirà il tema delicatissimo - che mai come ora divide opinione pubblica e politica - insieme a personalità illustri quali la bioeticista Giulia Bovassi, lo psichiatra, accademico e criminologo Alessandro Meluzzi, il neuropsichiatra Massimo Gandolfini Presidente delle Associazioni ‘Family day’ e ‘Difendiamo i nostri figli’, il notaio Angelo Sergio Vianello tra i fondatori del ‘Centro Studi Rosario Livatino’ e il vignettista Mario Improta.

La trasmissione è ideata e condotta da Armando Manocchia, Direttore del portale d’informazione ImolaOggi.it.

“Il DDL Zan rappresenta un tentativo scaltro e neanche poi così malcelato di imbavagliare la libertà di pensiero e d’informazione. Una legge riduttiva, fuorviata e fuorviante per lo stesso mondo omosessuale. Un rischio pericolosissimo per l’educazione scolastica, formativa e sessuale propriamente detta dei nostri giovani. Un attacco duro e violento alla cristianità e alla famiglia tradizionale da parte di minoranze rispettabilissime, quale quella della comunità LGBT, che pretende però di arrogarsi un’insostenibile pretesa al limite quasi del punitivo di ridurre il raggio d’azione di quanti invece credono nel diritto divino e naturale insieme”, afferma Maurizio Scandurra, già in passato nel cast di importanti programmi di Raiuno e Raidue nonché critico musicale (ha scritto a quattro mani le biografie di artisti quali Ivana Spagna, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik e Valerio Liboni dei Nuovi Angeli) e attualmente ospite di importanti vetrine nazionali tra cui ‘Radio Radio’, ‘Canale Italia’ e ‘La Zanzara’ di ‘Radio 24’.

La trasmissione va in onda in contemporanea anche sul canale Sky 937 e su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/.