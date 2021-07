Canzoni e cambi d'abito nello spettacolo AIDO, il trasformista Michele Tomatis conquista tutti FOTO

Spettacolo di altissimo livello a Salussola, con l'associazione AIDO. Lo spettacolo di ieri sera del trasformista Michele Tomatis ha estasiato il pubblico presente, con canzoni e cambi di abito velocissimi, nel suo primo spettacolo dopo il look down. Presenti esponenti politici della regione Piemonte, come l'assessore Chiara Caudino e il consigliere Michele Mosca, il sindaco di Olcenengo Anna Maria Ranghino.

“Un particolare ringraziamento al dottor Berto, presidente Aido, e al vice Serafia, nonché primo cittadino di Mezzana – afferma il sindaco Manuela Chioda – Il filo conduttore della serata è stato il dono. Ringrazio Pro loco e associazioni di volontariato di Salussola che hanno contribuito per la buona riuscita della serata. C è stata una buona partecipazione e molta soddisfazione per l'ottima performance. Grazie mille Aido e tutti i partecipanti”. Al termine dell'evento, è stato donata alle autorità una pergamena con la ricetta del risotto di Salussola, inventata in occasione del pellegrinaggio di Olcenengo alcuni anni fa.