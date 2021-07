Incidente mortale a Verzuolo verso le 10.30, dove una vettura è finita contro un muro. Ignote le cause del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi.

Purtroppo per l'uomo alla guida non c'è stato nulla da fare: il 36enne, residente in paese, è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Savigliano, avvenuto con l'ambulanza medicalizzata di Saluzzo.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cuneo, per la messa in sicurezza della vettura.