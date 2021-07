Gravissimo incidente nella notte in Piemonte, morta una ragazza di 20 anni

Lutto nel Cuneese per la morte di una giovane

Gravissimo incidente a Montanera, dove nella notte appena trascorsa si sono scontrate in modo violentissimo due autovetture.

E' successo poco dopo le 3. Nulla da fare, purtroppo, per una ragazza di Sant'Albano Stura, di soli 20 anni. E' deceduta sul posto. L'amica 21enne, in auto con lei, è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Cuneo.

Sull'altro mezzo un uomo, ricoverato in codice giallo, media gravità. Non è in pericolo di vita. Sul posto un massiccio dispiegamento dei soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Hanno lavorato a lungo i Vigili del Fuoco di Cuneo con i volontari di Morozzo.