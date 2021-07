Violento nubifragio sul Biellese ma i danni sono contenuti

Un violento nubifragio si è abbattuto su buona parte del Biellese ma fortunatamente i danni sono stati contenuti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Vaglio Zumaglia per un albero pericolante precipitato in mezzo alla Provinciale 200. L'intervento è consistito nel taglio e nella successiva rimozione della pianta. La viabilità è stata interrotta in attesa della messa in sicurezza della zona.

A Biella, invece, un tombino intasato ha allarmato alcuni residenti di via Lombardia. Sul posto si è portata velocemente la squadra che ha provveduto a riportare la situazione alla normalità.