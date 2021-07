Scaricano nella campagne di Masserano masserizie ed elettrodomestici, si indaga sui responsabili

Rifiuti abbandonati in Baraggia, sulla Provinciale 315 tra San Giacomo di Masserano e Buronzo. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Masserano per rintracciare i soggetti che hanno abusivamente scaricato masserizie ed elettrodomestici nella campagna di San Giacomo.

Dopo le prime segnalazioni giunte al 112 da parte di alcuni automobilisti in transito, le ricerche dei responsabili svolte dalle autoradio di Cossato e del confinante Comando di Vercelli non hanno dato esito. I militari hanno raccolto le indicazioni ricevute e stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

E’ stato interessato il Comune per il recupero e lo smaltimento del materiale, così da limitare il danno ambientale.