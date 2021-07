Oropa piange la morte di suor Gabriella

Comunità di Oropa in lutto per la morte di suor Gabriella, mancata all’età di 80 anni. Originaria di Villa Vergano, in provincia di Lecco, Florinda Milani giunse al Santuario nel 1959, a soli 18 anni prendendo i voti. Figlia di Maria di Oropa. era addetta al negozio ricordi del Santuario e ha a lungo servito la Regina del Monte di Oropa.

A darne il triste annuncio le sue consorelle, il rettore, i collegiali e l’amministrazione del Santuario di Oropa, insieme ai familiari. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, 4 luglio, alle 19, nella Basilica Antica di Oropa. Sempre qui, avranno luogo i funerali domani, 5 luglio, alle 10.30. La salma sarà inumata nel cimitero monumentale di Oropa.