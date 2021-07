Dolore a Cossato per la morte di Teresa Facelli, ieri l'ultimo saluto a San Defendente

Dolore a Cossato per la morte di Teresa Facelli (foto di repertorio)

Dolore e profondo cordoglio a Cossato per la morte di Teresa Facelli in Cavalotti, scomparsa all'età di 81 anni. Donna stimata e molto conosciuta in paese.

L'ultimo saluto si è tenuto ieri, 3 luglio, nella chiesa parrocchiale di San Defendente, a Ronco di Cossato, alla presenza di familiari, amici ed esponenti politici come il segretario provinciale del Pd Rita De Lima e dei membri del circolo locale Sergio Pelosi e Carlo Lanzone. A piangerne la morte il marito Giacomino, il figlio Fabrizio, consegretario del Pd Cossato, insieme alla sua famiglia.