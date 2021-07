“La Sardegna verso l’Unesco”, da Biella l'appoggio di Casa Sardegna

Dopo Casa Sardegna a Biella, i nuraghi verso l’Unesco Da Biella, che nel corso del 2019 ha ottenuto il riconoscimento di “Città Creativa UNESCO”, l’appoggio al Comitato “La Sardegna verso l’UNESCO”, affinché l’Isola con il suo patrimonio paesaggistico, archeologico, storico, artistico e culturale diventi patrimonio dell’umanità.

Scelte tra oltre 15.000 fotografie, 377 tessere a rappresentare tutti i comuni dell’Isola, compongono i dodici mosaici che illustrano Su Calendariu 2021 edito dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella in collaborazione con la Fondazione di Partecipazione Nurnet - La rete dei Nuraghi.

Nel dettaglio, la Civiltà nuragica, che fiorì per un migliaio di anni tra il Bronzo Medio e il I Ferro (circa 1800-510 a.C.), ci ha lasciato, oltre ai numerosi ed importanti reperti mobili, i seguenti monumenti, il cui numero preciso è ancora in evoluzione, stanti le nuove ricerche: nuraghi arcaici (protonuraghi); protonuraghi, con cinte megalitiche prive di torri; nuraghi evoluti (castelli e torri) del Bronzo recente e finale, suddivisi in: torri singole - o monotorri; castelli senza cinta esterna e castelli con cinta esterna; nuraghi trasformati in tempio; nuraghi con villaggi (es. Su Nuraxi di Barumini già inserito nel Patrimonio Culturale dell’Unesco).

Non vanno dimenticati, inoltre, numerosi i monumenti megalitici a funzione sacro-cimiteriale: quelli ipogei (tombe di Giganti a prospetto) e le più numerose tombe non ipogee (Tombe di Giganti). A ciò si aggiungono i pozzi, le fonti sacre, i templi e gli altri luoghi di culto.