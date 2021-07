Il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta accoglie 8 nuovi volontari e celebra la Festa di San Giovanni FOTO e VIDEO

Ieri, 3 luglio 2021, presso la sede del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta si è celebrata la festa di San Giovanni e l'accoglienza di nuovi 8 volontari a seguito dei corsi tenutisi durante l'inverno.

Erano presenti il delegato dell'Ordine di Malta per il Piemonte la Valle d'Aosta, Conte Emanuele di Rovasenda, e il capo raggruppamento, Cavalier Ilario Ziliotto.

Ha celebrato la Santa Messa il Canonico, Cappellano dell'Ordine di Malta, Don Gianni Panigoni

Nel contesto della celebrazione sono stati benedetti i baschi per i nuovi volontari e sono stati consegnati gli attestati di benemerenza per l'emergenza covid ai volontari che si sono impegnati e distinti durante l'anno 2020 nei trasporti di soccorso sanitario per l'emergenza pandemica.

Il gruppo del Corpo Italiano dell'Ordine di Malta di Biella con sede a Cossato ha dimostrato in questi anni di essere una realtà viva e vitale che porta il suo piccolo contributo nell'ambito del soccorso e trasporto sanitario per il territorio Biellese.

Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito a fare crescere il gruppo.