A Netro sfilata e festeggiamenti per i 60 anni degli Alpini: “Anno difficile, fa effetto senso di ripresa” FOTO

Festeggiamenti e sfilata per i 60 anni degli Alpini di Netro (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Grande affluenza di persone per le celebrazioni dei 60 anni di fondazione del Gruppo Alpini di Netro. Una due giorni di festeggiamenti davvero partecipata, prima con il Concerto Alpino della Banda Musicale di Netro, andato in scena venerdì sera al Polivalente, poi con l'alzabandiera e la sfilata per le vie del paese nel pomeriggio di ieri, 3 luglio. Presenti molti cittadini, il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri, sindaci e rappresentanti dei comuni limitrofi per la deposizione della corona al monumento ai caduti e l'inaugurazione del restauro del Parco della Rimembranza.

“Possiamo dire di essere soddisfatti – commenta il capogruppo Attilio Verna – Dopo un anno di inattività per il Covid, fa un certo effetto questo senso di ripresa e di ritorno alla normalità. È stato un anno difficile per tutti, anche per le associazioni del nostro territorio: la vita associativa, infatti, non vive di ricordi o di videochiamate ma di vivida presenza”.