Scoprire Viverone e i suoi dintorni: I consigli di ATL per una giornata green

Circondato da uno scenografico anfiteatro di colline moreniche punteggiate di vigneti, e situato lungo il percorso della Via Francigena, il Lago di Viverone ospita sulle sue sponde numerose strutture ricettive e nell'omonimo centro turistico, animato durante la stagione estiva, offre l'opportunità di praticare una varietà di sport e attività ricreative. Iscritto nel sistema dei "Siti palafitticoli preistorici dell'Arco Alpino", il sito archeologico di Viverone fa parte del Patrimonio Unesco dal 2011.

Da Biella raggiungiamo Viverone attraverso Ponderano, Cerrione e Zimone. Di origine glaciale, originato dalla ritirata del ghiacciaio Balteo, il Lago di Viverone si trova all’interno dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, ed è il terzo lago piemontese per estensione.

Lasciamo l’auto in Piazza Zola e dirigendoci verso Roppolo seguiamo la segnaletica dell’Itinerario del Buon Cammino n°2, una delle proposte del progetto Slowland Piemonte: passeggiata ad anello di 16 km che in 4 ore ci offrirà una panoramica delle diverse anime della zona. Dal borgo storico di Viverone a Roppolo con il suo imponente castello, dagli splendidi scorci panoramici sull’anfiteatro morenico di Ivrea offerti dai tratti collinari ai paesaggi di pianura dell’area di Cavaglià, dall'area naturalistica e archeologica sommersa, inserita nel sistema dei Siti Palafitticoli dell’Arco Alpino, patrimonio Unesco, fino alla dalla classica passeggiata sul lungolago, con i suoi locali di intrattenimento, gelaterie, caffè e ristoranti.

I sentieri e le strade poco trafficate intorno al Lago si prestano benissimo ad essere scoperte anche in bicicletta e a cavallo: nelle vicinanze sono disponibili punti di affitto per biciclette ed e-bike, e

Il lago ospita numerose specie ittiche, tra le quali la più conosciuta è il coregone; lungo il percorso possiamo ammirare i numerosi uccelli, migratori e stanziali, che popolano la zona, come germani reali, gabbiani, svassi, aironi; meno frequenti il nibbio bruno, il cormorano e il tarabuso.

Da non perdere in assoluto è l’esperienza del tramonto sul lago: i riflessi del sole che scende dietro le montagne creano un’atmosfera romantica e rilassante, ancora più piacevole se accompagnata da un aperitivo delle pregiate DOC locali Erbaluce e Canavese prodotte dalle tante aziende vitivinicole locali!



COSA PUOI FARE DURANTE IL TUO SOGGIORNO:

PERCORSO DEL BUON CAMMINO N. 2