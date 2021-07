Malattie renali, a Biella c'è l'associazione A.MA.RE.

L'associazione di volontariato A.MA.RE. di Biella è nata per volontà di un gruppo di nefropatici, dializzati e trapiantati renali che sentivano il bisogno di affrontare i problemi inerenti la malattia, con spirito e risorse nuove.

Il nostro impegno sarà quello di aiutare a migliorare l’assistenza, le cure, il recupero del benessere e la qualità della vita del paziente nefropatico. Vorremmo proporre ai pazienti progetti per migliorare l'attività fisica, l'alimentazione, gli spostamenti, il supporto psicologico e assistenziale ai malati e alle loro famiglie (cyclette, fitwalking, consigli dietetici, yoga, meditazione guidata, musicoterapia, organizzazione di incontri ricreativi e altro ancora) e perché no...contribuire alla sempre più ardua organizzazione dei trasporti mediante l’acquisto di un minibus.

L'associazione si pone gli obiettivi di: Sostenere e migliorare le strutture pubbliche esistenti dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali a tutti gli stadi Promuovere dialogo e collaborazione con istituti di ricerca già esistenti.

Acquisizione di beni e strumentazioni utili al raggiungimento degli scopi prefissati. Svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali verso istituzioni pubbliche e private nonché verso la cittadinanza. Promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo epidemiologico biomedico e clinico delle malattie renali Favorire e finanziare interscambi con medici e operatori sanitari operanti in sedi altamente qualificate in Italia e all’estero. Promuovere corsi di formazione del personale medico e paramedico della SC di Nefrologia di Biella.

Un progetto già esistente e avviato da altre associazioni in altre città in questi giorni riguarda la diffusione di un formaggio (FRIP) che non farebbe male ai pazienti in dialisi, anche dialisi peritoneale, in quanto in grado non solo di non aumentare ma anche di ridurre la fosforemia. Si tratta di un formaggio taleggio o toma preparato e studiato per questo scopo particolarmente adatto a chi tra i dializzati adora questo tipo di alimento e ha difficoltà a non assumerlo.

Contattateci numerosi e saremo lieti di estenderlo a tutti gli interessati. Il

CONTATTI:

Telefono: 3457726658 (Maurizio Porceddu)

Mail : associazioneamare.biella@yahoo.com

Facebook : Associazione A.MA.RE. Biella