Cerrione, via libera dal consiglio comunale ad agevolazioni per l'emergenza sanitaria

L'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti Tari è stato all'ordine del giorno nel consiglio comunale di Cerrione, andato in scena lo scorso 30 giugno. “Nel regolamento sono stati inseriti gli articoli per quanto riguarda i rifiuti speciali – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - prodotti dalle utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico secondo le disposizioni del decreto legge 116/2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021”.

Il secondo punto ha visto l'approvazione tariffe del 2021, con agevolazioni per l'emergenza sanitaria. “Stante il perdurare della situazione epidemiologica che anche per quest'anno, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la chiusura forzata o la limitazione dell'orario di apertura di molte attività economiche con numerose categorie che hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di apertura, ma anche una situazione di disagio economico e sociale per le famiglie – sottolinea il primo cittadino - l'amministrazione ha approvato gli sconti così proposti utilizzando i fondi stanziati dal governo: per le utenze domestiche riduzione del 30% per nuclei familiare con ISEE non superiore a 8265 euro e nuclei familiari con 4 figli con ISEE non superiore a 20mila euro, insieme ad appartenenti ad un nucleo familiare titolare nell'anno 2021 di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Per le utenze non domestiche: riduzione del 30% ad associazioni, luoghi di culto, distributori di carburanti, autosaloni, uffici, agenzie e studi professionali, carrozzerie, autofficine elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali; riduzione del 40% a falegnami, idraulici, fabbro, elettricista e parrucchieri. Riduzione del 50% ad alberghi senza ristorante, a negozi di abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè e pasticcerie. Riduzione del 20% per pizzerie da asporto. Per le utenze non domestiche la giunta con atto successivo inserirà i suddetti sconti già nelle bollette della prima rata con scadenza 16 settembre. e saldo al 16 dicembre. Le famiglie dovranno fare richiesta allegando Isee”.

All'ultimo punto una variazione di bilancio per aumentare la somma riferibile alle borse di studio, per l'assistenza ai minori nei centri estivi e per la formazione del Servizio Civile.