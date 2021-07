A Cavaglià il Comune tende la mano, riduzione della TARI per attività penalizzate

Grosse novità da Cavaglià sul fronte delle tariffe sui rifiuti. Ad annunciarle il sindaco Mosè Brizi in una nota stampa inviata ai giornali: “Il Consiglio ha deliberato l'istituzione di una riduzione TARI per tutte le attività penalizzate dalle misure di contenimento epidemiologico disposte dal Governo. Non importa se l'attività fosse destinataria di restrizioni totali o parziali: tutte le attività potranno godere di un beneficio economico, calibrato in proporzione al danno patito dalle chiusure. Si parla di una riduzione della tariffa addirittura del 100% per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie. Decurtazione del 50%, invece, per quelle soggette a serrate restrizioni (ma operative), scendendo poi al 30% per tutte le attività residue, anch'esse comunque inevitabilmente danneggiate dalle limitazioni alla circolazione”.

Il primo cittadino sottolinea che è una misura “non certo risolutiva, tenuto conto del difficoltoso periodo economico attuale, ma è senza dubbio un concreto aiuto per le attività locali e un forte segno di vicinanza alla popolazione. Pare non vi sia, infatti, un modo migliore di impiegare i ristori statali nel convertirli in vantaggi tangibili per i contribuenti. In un periodo pieno di critiche alle istituzioni, considerate troppo manchevoli verso i cittadini, l'iniziativa cavagliese non può che destare fiducia e fare emergere l'auspicio che un simile esempio possa far strada anche altrove”.