Teleriscaldamento, ecco le zone interessate dal divieto di sosta

I lavori di allaccio della rete teleriscaldamento, in programma da lunedì 5 luglio a Biella, comporteranno il divieto di sosta con rimozione forzata in diversi punti della città.

Ecco le zone interessate. Viale Roma, civico 4, con un'occupazione di 30 metri quadri dalle ore 8 di lunedì alle 18 del 9 luglio. Via Bengasi angolo via Torino, con un'occupazione di 20 metri quadri, dalle 8 del 12 luglio alle 18 del 16 luglio. Via XX Settembre, nel tratto via Repubblica-via Crosa dalle 8 di lunedì alle 18 del 6 agosto, dove è previsto anche il divieto di transito.

Ancora XX Settembre, nel tratto via Italia-via Crosa dalle 8 del 19 luglio alle 18 del 27 agosto, dove sono previste anche divieto di transito e chiusura totale della viabilità nel periodo in cui i lavori saranno all’altezza del dehor presente. Via Gramsci nel tratto via Italia-via Colombo dalle 8 del 2 agosto e alle 18 del 3 settembre, dove è previsto anche il divieto di transito. Via Volpi e via Gustavo di Valdengo dalle 8.00 del 23 agosto e le 18 del 17 settembre.

Durante l'esecuzione sarà sempre garantita la circolazione nelle stesse via Volpi e in via Gustavo di Valdengo.

Nei tratti dove si potrà circolare, saranno in vigore il limite di 30 km/h, il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e movieri. E, qualora necessarie, la sospensione della circolazione per il tempo necessario allo scarico-carico del materiale del cantiere con idonee deviazioni del traffico gestite dai movieri, e la temporanea interruzione della circolazione pedonale sugli attraversamenti pedonali ed i marciapiedi posizionati in area di cantiere. Infine, l’accesso ai passi carrai sarà garantito, salvo il tempo strettamente necessario all’esecuzione della posa del porfido.