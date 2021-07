Persone non autosufficienti con disagio economico, fino a fine luglio domande al CISSABO per contributi straordinari

Persone non autosufficienti con disagio economico (foto Pixabay)

Il CISSABO, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali, ha disposto l’attivazione di contributi straordinari per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica.

Le domande debitamente compilate con la documentazione prevista dal bando, possono essere presentate entro il 31 luglio 2021 mediante consegna a mano da effettuarsi presso Cissabo sito in Via Mazzini, 2/M Cossato o mediante posta elettronica all’indirizzo mail info@cissabo.org

Per info: Sportello Unico Socio Sanitario, Numero Verde 800 322 214