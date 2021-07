Incontro sindaci-Oropa aspettando la V Centenaria dell'Incoronazione della Madonna di Oropa FOTO

Entusiasmo, grande disponibilità dei sindaci e coesione del territorio in vista della V Centenaria dell'Incoronazione della Madonna di Oropa. È quanto emerso dall'incontro di presentazione, andato in scena sabato mattina al teatro don Minzoni di Biella: alla riunione erano presenti i primi cittadini del Biellese che hanno ascoltato con grande interesse i progetti in cantiere che stanno coinvolgendo la Diocesi di Biella e il Santuario di Oropa in vista del grande evento.

Durante il confronto, si è sottolineata la necessità di coinvolgere maggiormente le realtà biellesi con la formulazione di iniziative e proposte concrete da delineare e presentare nelle prossime settimane.