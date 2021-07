Via Mazzini a Cossato, luogo designato per l'evento (foto di repertorio newsbiella.it)

Mercatini di scena a Cossato. Dalle prime luci di questa mattina, 4 luglio, ha preso il via la manifestazione “Crocetta più in tour”, mercato straordinario di abbigliamento, calzature, arredo casa e molto altro, direttamente dal prestigioso mercato torinese. L'evento, realizzato in collaborazione con l'associazione Cossato Shop, è in programma nella centralissima via Mazzini con negozi e bar aperti.