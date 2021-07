Covid, a Pray giornata di vaccinazioni per i giovanissimi

Buone notizie arrivano dalla Valsessera per bocca del sindaco di Pray Gian Matteo Passuello che annuncia sui social del Comune: “L'ASL di Vercelli ci ha comunicato che, vista la disponibilità del salone polivalente già attrezzato per vaccinare, il prossimo 12 luglio, dalle 17 alle 20, effettuerà vaccinazioni anti Covid 19 per età minima 16 anni, preferibilmente giovani. Ma sempre tutti possono richiedere di essere vaccinati. Sarà sufficiente registrarsi presso il comune di Pray da lunedì 5 luglio, dalle 8 alle 14, telefonando al numero 015.767035, interno1 ufficio anagrafe. Sono disponibili 100 dosi con vaccino Pfizer”.