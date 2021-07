Buona la prima per FestiVALdilana, pollici in alto per Musicammino e cinema all'aperto FOTO

Il FestiVALdilana inizia sotto i buoni auspici. Buona la prima del programma culturale e di aggregazione, realizzato dall'assessorato alla Cultura del comune di Valdilana insieme alle associazioni culturali del territorio, in programma fino al 29 agosto.

Ieri, 3 luglio, si è svolta la prima tornata di eventi, con riscontri positivi dai partecipanfi e dagli organizzatori. Nel pomeriggio, si è cominciato con la passeggiata del Musicammino con ristori e animazioni al Santuario della Brughiera per proseguire con la presentazione della rassegna estiva con aperitivo in musica. In serata, cinema all'aperto a Crocemosso nella sede della Pro Loco.

Questa mattina, invece, tour in mountain bike da Caulera a Margosio e ritorno. Nel pomeriggio, è prevista una passeggiata del Monte Rubello, con partenza alle 14 dalla Bocchetta di Stavello, al Santuario di San Bernardo. Infine, stasera alle 21.30, sempre a Crocemosso spettacolo musicale con Royal Party Band.