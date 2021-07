A Roppolo vietati i fuochi d'artificio

A Roppolo mai più lancio di fuochi d'artificio, razzi e "mongolfiere", e scoppio di petardi, bombette e mortaretti.

Questo dice l'ordinanza del sindaco, Renato Corona, in vigore da martedì 29 giugno, che li vieta per tutto l'anno, comprese le festività di Natale e Capodanno, salvo deroghe che l'amministrazione concederà a seguito di richiesta scritta e motivata in caso di particolari manifestazioni, escluse quelle private come matrimoni, compleanni, battesimi.

La decisione dopo aver ricevuto, il 24 giugno, la comunicazione della Prefettura di Biella sulla campagna antincendi boschivi per l'estate. Il sindaco ha, infatti, ritenuto necessario tale divieto soprattutto in questi mesi, ed in prossimità di aree boschive.

Più in generale, il divieto vale sull'intero territorio comunale, allo scopo di limitare i rumori molesti in tutte le vie e piazze del paese dove si trovano persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo. Inoltre, il sindaco rileva che queste attività sono causa di disagio e oggetto di lamentele di molti cittadini, perché spesso sono adottate senza le precauzioni necessarie ad evitare pericoli e danni a persone, animali ed ambiente.

I trasgressori dell'ordinanza saranno puniti con una multa compresa tra 50 e 300 euro, con responsabilità dei genitori in caso di fatto commesso da minorenne.

A Roppolo niente più fuochi d'artificio, ma neanche dossi o semafori per limitare la velocità lungo via Giacinto Massa, la strada che attraversa il paese da piazza del municipio a piazza Rampone.

Il tema è stato discusso durante l'incontro pubblico dello scorso 25 giugno. “La cittadinanza ci ha chiesto quali possibilità ci fossero di limitare il traffico su via Giacinto Massa, che è una strada provinciale. – spiega il sindaco – Io, con assessori e consiglieri, sono stato più volte in Provincia per proporre dossi di rallentamento: misura che è vietata sulle strade provinciali da una legge regionale”.

Anche i limitatori di velocità oppure i semafori intelligenti (quelli dove scatta il rosso quando si supera un certo limite di velocità) non sono possibili. “Questi strumenti – spiega Corona - si possono installare soltanto in presenza della polizia municipale, che a Roppolo non abbiamo. Inoltre, non rientriamo nei limiti occupazionali previsti dalla legge nazionale, che ci consentirebbero di assumere un vigile. E non possiamo neanche costruire un marciapiede perché restringeremmo ulteriormente la carreggiata di via Massa dove passa appena l'autobus Atap. La cittadinanza è tornata a casa delusa dall'incontro del 25 giugno. Quindi stiamo cercando una soluzione diversa, perchè, allo stato attuale, dobbiamo affrontare una situazione di pericolo senza potere fare nulla”.