A Gaglianico la salute e lo sport sono di casa, presentato l'Erasmus+Sport Skills for Health & Sport FOTO

Sport e salute sono di casa a Gaglianico: la presentazione del progetto e il primo evento in programma (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

La salute e lo sport sono di casa a Gaglianico. Nella mattinata di sabato 3 luglio, nella sale del Municipio, è stato presentato Erasmus+Sport Skills for Health & Sport in EU Small Communities, progetto che punta a diffondere e valorizzare la cultura della pratica sportiva. “Ma non solo – sottolinea il sindaco Paolo Maggia – Non parliamo di solo sport ma anche di benessere e cura della propria salute. L'attività sportiva assume il ruolo di educare le persone per far sì che venga svolto un corretto e sano stile di vita”.

Dopo aver partecipato nel 2020 ad un bando europeo, il progetto ha visto il finanziamento dell'Unione Europa e vede Gaglianico capofila dell'iniziativa insieme ad altre 3 municipalità europee: Viana do Alentejo in Portogallo, Krsko in Slovenia e Svilengrad in Bulgaria. “Saremmo dovuti partire prima ma l'emergenza Covid ha fatto slittare di alcuni mesi l'incontro con i delegati delle nazioni partecipanti – spiega la consigliera comunale con delega al Turismo e ai Gemellaggi Flor Filomena – Nonostante l'impossibilità di vederci dal vivo, abbiamo continuato a tenere diversi meeteng a distanza coi partners europei”.

Sempre sabato si è tenuto il primo di una lunga serie di eventi in programma che avranno il suo culmine nel 2022. “Al nostro fianco erano presenti il Fondo Edo Tempia e le associazioni sportive di Gaglianico – commenta Maggia – La camminata di San Pietro è stata l'occasione per presentare Erasmus+Sport Skills for Health & Sport ai cittadini e incontrare i delegati esteri”. Circa 50, infatti, sono stati i partecipanti che hanno preso parte alla camminata ludico motoria di 4 chilometri libera a tutti per le strade e i sentieri del paese, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid e con la collaborazione tecnica delle società sportive comunali. Presente anche la banda musicale di Gaglianico. “Si andrà avanti con gli eventi fino al prossimo anno – annuncia Filomena – Domenica 11 luglio sarà la volta del calcio camminato con il Gaglianico Calcio. Si giocherà a palla senza la possibilità di correre nel rettangolo di gioco”.

Infine, nella serata di sabato, le realtà associative sono tornate a ritrovarsi a più di un anno dallo scoppio della pandemia. “È stato un momento toccante ed emozionante – confida il primo cittadino – Era da tempo che non si realizzava una cena con tutte le associazioni di Gaglianico dopo un anno e mezzo di sacrifici. Una circostanza adatta per riattivare quelle connessioni che si erano sfilacciate a causa del Covid. Da questo evento si riparte con serenità e ancor più unità”.