Migrazione biellese per immagini nelle gigantografie di Pettinengo

Tutto è pronto per l’Estate a Pettinengo. Al via l’inaugurazione di “Biellesi con la valigia”, mostra fotografica diffusa con gigantografie esposte all’aperto a causa dell’emergenza covid19.

Sui muri del paese è possibile ammirare 44 immagini storiche corredate da parole di papa Francesco tratte dalla “Lettera enciclica fratelli tutti del santo padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale”, a cura di Riccardo Pozzo.

Evento nato su proposta del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” nell’ambito dell’attività di ricerca demo-etno-antropologica del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, realizzato in collaborazione con il Comune di Pettinengo, l’Associazione Pacefuturo, le Pro Loco di Pettinengo e di Vaglio Pettinengo, l’Associazione Piccola Fata e il locale Gruppo Alpini.

Vengono presentate immagini di grandi dimensioni che raccontano storie di migrazione di Pettinengo - “in uscita” ed “in entrata” - realizzate dalla ditta “Immagine” di Sandigliano, una realtà imprenditoriale locale all’avanguardia, nota ed apprezzata ben oltre i confini di casa.

Ditta con commesse a livello nazionale, nata dalla grande passione di Franco Marini per tutto ciò che ha a che fare con forme e colori; attività imprenditoriale che, a sua volta, racchiude una storia di migrazione, con il fondatore, tornato dall’Uruguay all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, a dare inizio all’attuale azienda con un piccolo laboratorio serigrafico divenuto, nell’arco di tre generazioni, l’attuale azienda a vocazione fortemente tecnologica, mantenendo intatti nel suo DNA i valori che l’hanno guidata fin dalla sua nascita: l’amore per i colori e le forme, e la passione per la qualità, fin nel minimo dettaglio.

Risultati tecnici sorprendenti applicati ai minuscoli fotogrammi tratti dai cassetti degli archivi familiari di Pettinengo e di Vaglio Pettinengo, località a forte carattere identitario che, con Selve Marcone e le diverse frazioni, partecipano dell’attuale municipalità. In mirabile sinergia, questi scatti fotografici vengono ora offerti per la prima volta alla visione di tutti, ostesi sui muri di Pettinengo in un percorso per immagini a guidare il visitatore, mettendo in collegamento le tre realtà ecomuseali aderenti alla Rete Museale Biellese: Museo dell’Infanzia, Museo della sacralità dell’acqua e degli acquasantini e il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di canton Gurgo.

Programma:

Ore 16:00 Piazza San Rocco (Livera) - inaugurazione mostra con il Sindaco Gianfranco Bosso

Ore 16:30 passeggiata per le vie del Paese con sosta ristoro al Bar San Sebastiano - Osteria del Centenario

Ore 17:00 via Fiume, 12 (Canton Gurgo) - Museo delle Migrazioni - illustrazione di alcune immagini

Rinfresco offerto da Gruppo Alpini e Pro Loco di Pettinengo - colonna sonora: Banda Musicale Pettinengo.