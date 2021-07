Camburzano sempre più “colorato” tra panchine musicali e murales

Sono 4 le panchine musicali posizionate nel parco giochi davanti alla biblioteca di Camburzano.

Grazie al consigliere Luciano Finotello, in arte Cianin, pittore e compositore musicale dilettante, il paese diventa più colorato e vivo.

Dopo la panchina rossa per combattere la violenza sulle donne, ha voluto dedicarne alcune a grandi personaggi della musica italiana, Lucio Dalla, Lucio Battisti e Fabrizio De André, la quarta il “Cianin” l’ha dedicata al suo brano “Un vento dolce”.

Per il prossimo futuro è previsto un altro suo intervento artistico in paese, infatti il muro di fronte alla chiesa che in questo momento si staglia grigio sul parcheggio, sta per essere ripristinato dal comune. Il Finotello, con la collaborazione degli artisti di “Onde d’Arte”, realizzerà dei murales ispirati alla storia e ai personaggi di Camburzano.