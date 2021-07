La montagna vissuta da protagonisti

Massimo e Andrea erano partiti domenica da Gressoney e sono arrivati a Cervinia. La loro avventura è stata caratterizzata da condizioni meteo davvero difficili. Prima neve fradicia che faceva sprofondare fino alla vita, poi tempeste di neve, temporali, e vento a forza 8. L’obiettivo di salire tutti i 21 quattromila del Rosa non è quindi stato centrato. Le vette raggiunte sono state 8, tra cui un Castore davvero difficile per il vento e una cime Gnifetti (Margherita) conquistata a forza di picche. Massimo e Andrea sono stati ospiti del nostro rifugio Quintino Sella al Felik apprezzando l’ospitalità dei gestori e della sezione. Il loro raid si inseriva infatti nel programma “Nel segno di Quintino” ideato dalla sezione, con il contributo di Banca Sella, per festeggiare l’inaugurazione della struttura dopo i lavori di riqualificazione. Ora il prossimo obiettivo per Massimo e Andrea è lo “scoglio più nobile d’Europa”, il Cervino. A loro la nostra ammirazione e un grande “in bocca al lupo”.