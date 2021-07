Pichetto, francobollo dedicato al traforo del Frejus

"A breve il traforo ferroviario dell’alta Valle Susa, inaugurato il 17 settembre 1871, compirà 150 anni: una ricorrenza significativa per il nostro Paese e in particolare per la città di Torino, da cui l’idea del traforo prese le mosse", ha affermato Pichetto. " Si tratta del primo traforo in assoluto della catena alpina, una sfida scientifica e ingegneristica straordinaria per l’epoca. Sono pertanto particolarmente orgoglioso di darne io oggi ufficialmente l'annuncio, con l'auspicio che questa ricorrenza ricordi a tutti noi le enormi competenze a disposizione, che fanno parte del nostro Dna, per ripartire alla volta di una meritata riscossa sabauda".